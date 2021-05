ALAGOANO: Aliança e CSE empatam jogo de ida da decisão de 3° lugar

Alagoano

ALAGOANO: Aliança e CSE empatam jogo de ida da decisão de terceiro lugar



Edmar abriu o marcador para a Arara-Azul ainda nos minutos iniciais, mas, pouco depois, Dakson deixou tudo igual para o Tricolorido

Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

Maceió, AL, 16 (AFI) – Abrindo a decisão de terceiro lugar do Campeonato Alagoano, Aliança e CSE ficaram no empate. Em um duelo disputado e com gols nos minutos iniciais, os clubes ficaram no 1 a 1. Com isso, a decisão de uma vaga na Série D de 2022 e na disputa de uma vaga na Copa do Brasil com o ASA segue em aberto.

TUDO IGUAL!



Aliança e CSE fizeram um primeiro tempo movimentado e equilibrado. Em um início frenético, os clubes mexeram no placar e construíram o resultado final. Aos 5 minutos, Edmar fez bela jogada individual e acertou o ângulo, marcando um belo gol. Seis minutos depois, porém, o Tricolorido empatou através de Dakson, também num golaço.

Aliança e CSE empatam jogo de ida da decisão de terceiro lugar do Alagoano (Foto: Pequeno / Aliança)

Na volta dos vestiários, o ritmo da partida seguiu intenso. A pontaria dos clubes, porém, falhou. Aos 17 minutos, por exemplo, Alan James saiu na cara de Diogo e desperdiçou a chance da virada dos visitantes. A resposta dos mandantes veio aos 36, quando Kiko Alagoano obrigou Cristiano a salvar em cima da linha. Assim, o 1 a 1 foi confirmado.

DECISÃO DA VAGA



Aliança e CSE voltarão a se enfrentar em busca de uma vaga na Série D e na seletiva por uma vaga na Copa do Brasil de 2022 na próxima quarta-feira (19). A partida está marcada para ocorrer às 16h no Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios. O vencedor do duelo fica garante a terceira posição do estadual e as vagas. Novo empate levará a decisão para os pênaltis.