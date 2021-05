Alagoano

ALAGOANO: Após empate no jogo de ida, CSE e Aliança decidem 3º lugar



O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha todos os Campeonatos Estaduais do Brasil online pelo PLACAR AO VIVO

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Maceió, AL, 18 (AFI) – Apesar de CRB e CSA só se enfrentarem no final de semana na segunda partida da decisão, a quarta-feira (19) será de jogo importante no Campeonato Alagoano. Isso porque, depois de ficarem no empate no duelo de ida por 1 a 1 no domingo (16), CSE e Desportivo Aliança voltam a se enfrentar para decidir quem será o terceiro colocado geral de 2021.

TODOS OS ESTADUAIS

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha todos os Campeonatos Estaduais do Brasil online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

VEJA TODOS OS DETALHES DOS ESTADUAIS



No jogo de ida, as duas equipes ficaram no empate por 1 a 1

A partida está marcada para o Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, às 16h (horário de Brasília). Em caso de um novo empate, a decisão segue para os pênaltis. Isso porque não há vantagem por melhor campanha para nenhum dos lados.

O terceiro colocado assegura uma vaga para o Brasileiro da Série D em 2022 e disputará a seletiva para a Copa do Brasil em 2022 contra o ASA em dois jogos. A Federação Alagoana de Futebol (FAF) ainda não divulgou a data de quando esses duelos irão acontecer.