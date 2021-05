Alagoano

ALAGOANO: ASA vence o CSE nos pênaltis e está na Copa do Brasil



Após repetir 2 a 1 do duelo de ida, Alvinegro foi eficiente e venceu Tricolorido por 6 a 5 nas penalidades

Publicado em 26/05/2021

por Agência Futebol Interior

Arapiraca, AL, 26 (AFI) – Na tarde desta quarta-feira, o ASA selou o seu retorno à Copa do Brasil. Após vencer o CSE por 2 a 1 e igualar o resultado do duelo de ida, o Alvinegro Arapiraquense bateu o Tricolorido por 6 a 5 nos pênaltis. Com isso, selou a sua vitória no confronto da seletiva da Copa Nacional de 2022.

TODOS OS ESTADUAIS

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha todos os Campeonatos Estaduais do Brasil online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

VEJA TODOS OS DETALHES DOS ESTADUAIS



ASA vence o CSE nos pênaltis e está na Copa do Brasil em 2022 (Foto: Divulgação / ASA)

COM EMOÇÃO!



Jogando em seus domínios e disposto a reverter a derrota na ida, o ASA partiu para cima do CSE. E, ainda no primeiro tempo, a pressão deu certo. Aos 27 minutos, Daivison apareceu de surpresa na área e cabeceou para as redes. Na volta dos vestiários, o Tricolorido reagiu e empatou através de Dakson, cobrando falta. No fim do jogo, contudo, Jonas marcou e forçou a disputa de pênaltis.

Nas cobranças, eficiência dos dois lados. No fim, melhor para o Alvinegro. Após mais de dez chutes, os arapiraquenses confirmaram a vitória por 6 a 5. Com isso, selaram a sua participação na Copa Nacional em 2022 e a conquista de uma cota generosa para o ano seguinte.



ESTARÃO JUNTOS NA SÉRIE D



Rivais nesta tarde, CSE e ASA estarão juntos representando Alagoas em outro torneio nacional: a Série D. Neste ano, ambos os clubes conquistaram o direito de jogar a quarta divisão. Através da Copa Alagoas, o Alvinegro assegurou sua vaga após conquistar o título do certame. No estadual, o Tricolorido garantiu vaga no quarto escalão do Brasileirão após terminar em terceiro lugar.