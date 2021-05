ALAGOANO: CSE vence o ASA no jogo de ida da seletiva da Copa do Brasil

Alagoano

ALAGOANO: CSE vence o ASA e sai na frente em busca de vaga na Copa do Brasil



De virada, Tricolorido venceu o Fantasma por 2 a 1 no Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios

Publicado em 23/05/2021

por Agência Futebol Interior

Palmeira dos Índios, AL, 23 (AFI) – O CSE saiu na frente na luta por uma vaga na Copa do Brasil de 2022. Diante do seu principal rival, o ASA, o Tricolorido saiu atrás, mas, na base da raça, virou o jogo e venceu por 2 a 1. Com isso, o Índio terá a vantagem de jogar por um empate no duelo de volta.

DE VIRADA!



Em uma partida equilibrada, o ASA, visitante, foi quem levou a melhor nos minutos iniciais. Aos 10, Johnnattan mandou para as redes e abriu o marcador para o Alvinegro. Atrás no placar, o CSE foi para cima e reagiu. Aos 44, Renato marcou e deixou tudo igual. Já na segunda etapa, Cristiano mandou a bola para as redes e garantiu a vitória.

CSE vence o ASA pela seletiva da Copa do Brasil do Campeonato Alagoano (Foto: Ítalo Ramon / CSE)

JOGO DE VOLTA

CSE e ASA voltarão a se enfrentar na próxima quarta-feira (26). O duelo de volta será realizado no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, às 16h. Como venceu a partida de hoje, o Índio terá a vantagem de jogar por um empate. Ao Fantasma, por outro lado, apenas a vitória resolve. Caso o Alvinegro vença por um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis.