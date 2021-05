ALAGOANO: Nos pênaltis, goleiro brilha e CSA é campeão alagoano!

Alagoano

ALAGOANO: Nos pênaltis, goleiro brilha, CSA vence CRB e é campeão!



Após empate no tempo normal, Thiago Rodrigues defendeu duas cobranças e garantiu o título do Azulão do Mutange

Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

Maceió, AL, 22 (AFI) – Em um duelo emocionante, o Campeonato Alagoano definiu o seu campeão em 2021. Após empatarem o duelo de ida por 0 a 0, CRB e CSA voltaram a campo no Rei Pelé e o Azulão do Mutange levou a melhor. Com uma vitória por 4 a 3 nos pênaltis, o Marujo chegou ao seu 40° título.

AZULÃO NA FRENTE!



Após empatarem sem gols o duelo de ida, CRB e CSA iniciaram o duelo em equilíbrio. Para evitar as cobranças de penalidades, ambos os times precisavam vencer para garantir a taça. Com isso, Alvirrubro e Azulão partiram para cima um do outro. Mais objetivo nos minutos iniciais, o Marujo criou a primeira chance, mas Aylon desperdiçou.

A resposta do Galo veio aos 22 minutos, quando Hyuri avançou em velocidade e chutou cruzado, acertando a trave alviceleste. Quatro minutos depois, porém, o Azulão do Mutange foi eficiente e abriu o placar. Após cobrança de escanteio, Bruno Mota apareceu na primeira trave e, de cabeça, mandou a bola para as redes. No fim da primeira etapa, Diego Torres quase empatou.



EMPATE RELÂMPAGO



Na volta dos vestiários, o equilíbrio se manteve e o placar logo mudou. Logo aos 2 minutos, Hyuri acertou cabeçada após cruzamento de Guilherme Romão e deixou tudo igual. Com ambos os times precisando vencer, o tento de empate voltou a deixar o jogo lá e cá. Animado com o gol de empate, o CRB quase virou em seguida, em finalização de Luidy.



Dez minutos depois, Luidy voltou a invadir a zaga do CSA após grande jogada. Na finalização, no entanto, o atacante deixou a desejar e protagonizou um lance bizarro. Após a chance criada e desperdiçada, o jogo caiu de ritmo. Com o placar igualado e os minutos finais chegando, ambos os times se fecharam e preferiram arriscar menos. Assim, a decisão da taça foi para os pênaltis.

CSA bate CRB nos pênaltis e é conquista título do Campeonato Alagoano (Foto: Augusto Oliveira / CSA)

GOLEIRÃO BRILHA



Nas cobranças, ambos os times começaram convertendo as primeiras cobranças. Depois disso, brilharam as estrelas dos goleiros. Na segunda ronda de pênaltis, os dois arqueiros defenderam as cobranças rivais. Na quarta cobrança, Thiago Rodrigues, guarda-metas do CSA, fez uma nova defesa e deixou o Azulão na frente. No último chute, Silvinho marcou e garantiu a taça azulina.



MAIOR CAMPEÃO ESTADUAL



Com a taça obtida neste domingo, o CSA chega ao seu 40° título, rompendo a sequência do CRB, o qual havia sido campeão em 2020. Com isso, o Marujo amplia a distância como maior campeão do estado, abrindo nove títulos de vantagem para o Galo da Pajuçara. Igualmente, interrompe a boa sequência do alvirrubro na última década.



VAGAS NACIONAIS



Campeão, o CSA/CRB garantiu, além da taça, a presença na Copa do Brasil e na fase de grupos da Copa do Nordeste de 2022. Vice-campeão, o CSA/CRB também garantiu presença em ambas as competições, com a diferença de precisar disputar a preliminar do Nordestão.

Como ambos os clubes já estão classificados a uma das divisões superiores do Brasileirão, CSE e ASA conquistaram vaga na Série D de 2022. Além disso, Fantasma e Tricolorido ainda brigarão pelo terceiro posto alagoano na Copa do Brasil.