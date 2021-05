Alagoas anuncia programa de estágio com mais de 700 vagas

Na última sexta-feira, dia 21 de maio, o Governo de Alagoas anunciou a criação de um programa de estágio, o Pontapé, que visa recrutar cerca de 700 estudantes para o preenchimento de vagas de estágio não obrigatório em diversos órgãos do serviço público estadual.

A iniciativa, desenvolvida por meio da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), receberá inscrições a partir de amanhã (24). Poderão participar estudantes que estejam matriculados, no mínimo, no segundo ano de qualquer curso do ensino superior, independentemente da área do conhecimento, na modalidade presencial ou a distância. Ao todo, já são mais de 15 instituições de ensino cadastradas.

Os selecionados poderão estagiar por até dois anos em algum órgão do serviço público, com chances de efetivação. Além do salário mínimo, os estudantes também receberão auxílio transporte.

O Pontapé visa dar ao jovem uma primeira chance de emprego, sendo uma importante iniciativa especialmente neste momento de pandemia. A iniciativa já recebeu o selo da iniciativa Um Milhão de Oportunidades (1MiO), a maior articulação pela juventude do Brasil, liderada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e mais de 80 parceiros do setor privado, sociedade civil e governos.

Como se candidatar

Os estudantes interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar o site https://pontape.al.gov.br/ para efetivar sua inscrição a partir desta segunda-feira (24).

Para ampliar a empregabilidade, o governo utilizará a mesma lógica dos concursos públicos para fazer a seleção, que prevê oportunidades iguais para todos, mas com política para priorizar quem mais precisa. Assim, além das vagas para ampla concorrência, há oportunidades para Pessoa com Deficiência (PcD), para inscritos no CadÚnico e para aqueles que cursaram todo o ensino médio na rede pública ou privada com bolsa integral.

O processo será realizado de forma online, tendo como principal critério de seleção o Coeficiente de Rendimento (CR), índice que mede o desempenho acadêmico do estudante.