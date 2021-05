Albano, da Aparecidense, é o novo reforço do Goiás para a Série B

Goiano

Destaque de rival goiano é o novo reforço do Goiás para a Série B



Para liberar o meia Albano, a Aparecidense vai receber jogadores do Verdão para a Série D

Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Goiânia, GO, 19 (AFI) – A diretoria do Goiás continua reforçando seu elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. De acordo com o repórter André Rodrigues, da Rádio Sagres, o meia Albano foi contratado.

Destaque da Aparecidense desde a temporada passada, o jogador de 23 anos teve a sua contratação acertada depois de uma reunião entre o vice-presidente do Goiás, Harlei Menezes, e o presidente do Camaleão, Élvis Mendes.

Albano, da Aparecidense, foi contratado pelo Goiás (Foto: Nicolle Mendes/AAA)

Para ficar com parte dos direitos econômicos de Albano que pertenciam a Aparecidense, o Goiás vai emprestar seis jogadores, com os salários pagos, para defenderem o Camaleão na Série D do Brasileiro.

Os escolhidos para integrar o elenco do técnico Thiago Carvalho são: os zagueiros Da Silva e Vanderlei, o lateral-esquerdo Rodrigues, os volantes Matheus e Filipe Trindade, e o atacante Pedro Marinho.

Revelado no Vila Nova, Albano viveu os melhores momentos da sua carreira na Aparecidense, onde marcou 13 gols em 44 jogos nas suas duas passagens. O meia ainda tem passagens por Jataiense, Formosa, Trindade e Votuporanguense.