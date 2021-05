Além de olho de cabra, participantes do ‘No Limite’ comerão ovo fecundado

Uma das provas mais icônicas da história do No Limite é a do olho de cabra. Os participantes da primeira e da quarta edição do reality tiveram que comer a iguaria, o que ficou marcado na memória de muita gente. Nesta edição, comandada por André Marques e com a participação de ex-BBBs, a comida exótica será ovo fecundado, além do próprio olho de cabra. As informações são da coluna Melhor da TV, do jornal Metrópoles.