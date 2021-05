Além do leite condensado: aprenda a fazer pudim de tapioca e de milho

Leve o leite e o creme de leite ao fogo em uma panela até ferver. Enquanto isso, misture em uma vasilha a tapioca e o sal. Assim que o leite ferver, desligue o fogo e derrame sobre a tapioca com o sal, deixe a tapioca hidratando por aproximadamente 10 minutos, mexendo de tempos em tempos para não virar um bloco. Em um outro recipiente, junte o leite de coco, os ovos e as gemas, misture bem. Adicione o leite condensado à mistura da tapioca e, em seguida, o leite de coco com as gemas, peneirando.