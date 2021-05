ALEMÃO: Dortmund vence o Mainz e garante vaga na Liga dos Campeões

Alemão

ALEMÃO: Borussia Dortmund vence o Mainz e garante vaga na Liga dos Campeões



Publicado em 16/05/2021

Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 16 – O Borussia Dortmund garantiu, neste domingo, a classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões. A vaga foi confirmada com uma vitória por 3 a 1 sobre o Mainz, na Opel Arena, casa do adversário, em jogo válido pela 33ª e penúltima rodada do Campeonato Alemão.

Em boa fase na reta final, o Borussia somou a sexta vitória consecutiva e chegou aos 61 pontos, provisoriamente na terceira colocação. O time ainda pode ser ultrapassado pelo quarto colocado Wolfsburg, que fecha a rodada hoje contra o RB Leipzig. De qualquer maneira, não há mais chances de sair do G4, já que quinto colocado Frankfurt tem apenas 57 pontos e não pode mais fazer a ultrapassagem.

O caminho para carimbar a vaga na Liga dos Campeões foi aberto por Guerreiro, que tirou o zero do placar aos 23 minutos do primeiro tempo. Antes de o árbitro apitar o fim da primeira etapa, deu tempo para Reus ampliar, aos 42 minutos. No segundo tempo, Brandt praticamente selou a vitória, aos 35, e Quaison diminuiu aos 45, de pênalti.

Os dois times se despedem do campeonato no próximo sábado, quando será disputada a última rodada, com todos os jogos às 10h30 (horário de Brasília). O Borussia recebe o Bayern Leverkusen no Signal Iduna Park, enquanto o Mains visita o Wolfsburg, na Volkswagen Arena.