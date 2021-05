Alice Wegmann posta foto nua no Instagram e recebe elogios; veja

A atriz Alice Wegmann publicou uma foto bastante ousado, onde aparece completamente nua no banheiro e recebeu diversos elogios dos seguidores. A fotografia é de autoria de Jorge Bispo.

Por causa do conteúdo de nudez, a foto foi retirada do Instagram em 15 minutos e, somente neste intervalo, já contava com mais de 500 comentários.

Após a exclusão da postagem por parte da rede social, a atriz publicou novamente a foto, mas dessa vez cobriu o mamilo com um emoji de coração. “Pode assim, Instagram?’, escreveu Alice na legenda.

“Uma grande gostosa”, comentou Nathalie Billio. “Que isso novinha”, elogiou o ator Luis Miranda.



Veja a foto: