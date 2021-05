Altera&Ocyan abre matrículas para seu programa de estágio no Rio de Janeiro

A Altera&Ocyan, uma joint venture entre a empresa brasileira Ocyan e a Altera Infrastructure, está com as inscrições abertas para seu seu programa de estágio 2021. A empresa visa contratar universitários de diferentes áreas da engenharia para atuação no escritório do Rio de Janeiro, capital.

De acordo com a empresa, a iniciativa busca estudantes com potencial de crescimento e alinhados à sua cultura, que desejam iniciar sua carreira profissional em uma empresa multinacional e uma das pioneiras na exploração de petróleo no Brasil. Atualmente, a companhia opera dois grandes navios-plataforma que produzem e armazenam petróleo localizados em Bauna e Mero, para atender o Consórcio de Libra e a Karoon.

Com duração de dois anos, o programa de estágio oferece aos contratados a oportunidade de conhecer a cultura da Ocyan e suas principais ferramentas de acompanhamento de carreira, de modo a prepará-los para novas posições e desafios profissionais cada vez maiores. Os estagiários ainda devem elaborar um Projeto de Melhoria e Inovação.

Podem concorrer estudante de Engenharia de Produção, Elétrica, Mecânica, Controle e Automação, Civil, Química, Naval ou outra, com previsão de formatura até dezembro de 2023. É importante, ainda, ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais flexíveis, ter conhecimento na ferramenta de Excel e possuir inglês avançado.

A empresa valoriza a diversidade e a inclusão, o que significa que todas as pessoas são bem-vindas no processo seletivo do programa de estágio da Altera&Ocyan.

Os estagiários contratados receberão uma bolsa-auxílio compatível com o mercado e terão direito a assistência médica, assistência odontológica, vale refeição e vale transporte.

Como participar do processo seletivo

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas devem acessar a página do programa, disponível no site da Ocyan. O processo seletivo será online e dividido em algumas etapas, que contemplam entrevistas por videoconferência, testes e dinâmicas virtuais, aplicadas na plataforma de recrutamento.