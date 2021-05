Altos e Volta Redonda se encaram na estreia do Brasileirão Série C

Brasileiro

Altos x Volta Redonda – Embalados dos Estaduais, times prometem duelo equilibrado



Atual campeão Piauiense recebe o semifinalista do Campeonato Carioca

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Teresina, Pi, 28 (AFI) – Altos e Volta Redonda fazem sua estreia no Campeonato Brasileiro Série C neste domingo, às 16h (Horário de Brasília), no estádio Lindolfinho. Ambas as equipes chegam com moral na competição pelo retrospecto no Estadual e prometem jogo equilibrado. O Altos é o atual campeão Piauiense, enquanto o Volta Redonda foi semifinalista, sendo eliminado pelo campeão Flamengo.

As equipes fazem o duelo pelo Grupo A. O campeonato é composto por dois grupos com 10 times cada. Ao final das 18 rodadas, os quatro primeiros colocados avançam para a próxima fase.

Klenisson, atacante do Altos – Foto: Luís Júnior/AA Altos

MISTÉRIO NA ESCALAÇÃO



Para a estreia na Série C, o técnico Marcelo Vilar não deu pistas de qual time deve começar – embora o elenco não tenha recebido muitos reforços entre o título do Piauiense, na semana passada, até a partida contra o Volta Redonda. O meia Alex Mineiro, emprestado, voltou ao Jacaré, ele é uma das opções.

DESFALQUES

Além do zagueiro Lobo, o goleiro Fábio e o lateral-esquerdo Ronan também desfalcam o Altos na primeira rodada da Série C. Lobo acabou substituído na final do Piauiense pelo zagueiro Rafael Araújo – há também a opção de Lucas do Carmo na posição.

BAIXA IMPORTANTE

Artilheiro do Campeonato Carioca com nove gols e principal nome da equipe, o atacante Alef Manga foi contratado pelo Goiás. A ausência do jogador será muito sentida pela equipe.

REFORÇOS NO ATAQUE

Com a saída de seu principal goleador, a diretoria já repôs o setor ofensivo trazendo dois atacantes. Trata-se de Michael Paulista, de 27 anos, que chega por empréstimo até o final do ano, e Natan, de 20 anos, que fechou contrato de empréstimo por dois anos.

NOVIDADES NA DEFESA

A equipe não se preocupou somente em fazer gols e também reforçou a defesa com o O zagueiro Grasson, ex-Resende, de 27 anos. O jogador chegou com contrato até o final do ano.