Alvo do Tottenhem, Leonardo “banca” Pochettino no Paris Saint-Germain

Francês

Alvo do Tottenham, Leonardo “banca” Pochettino no Paris Saint-Germain



O diretor brasileiro do PSG afirmou que o clube está satisfeito com o treinador

Publicado em 31/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 31 (AFI) – Especulando em grandes clubes europeus como Tottenham e Real Madrid, o treinador argentino Mauricio Pochettino, atualmente no Paris Saint-Germain, foi “bancado” pelo dirigente Leonardo no clube francês, que em entrevista afirmou que o PSG está satisfeito com o comandante.

DE SAÍDA?

Foto: Divulgação

Diversos boatos nas últimas semanas apontaram que o treinador teria pedido ao presidente Nasset Al-Khelaifi para sair do clube após a eliminação nas semifinais da Liga dos Campeões e o vice-campeonato no Francês. Pochettino teria o desejo de comandar o Real Madrid, mas não quer forçar uma saída do PSG.

Contratado em janeiro, após a demissão de Thomas Tuchel, atual campeão da Liga dos Campeões com o Chelsea, Pochettino conquistou o elenco, porém levantou apenas a taça da Copa da França nesta temporada. De acordo com a imprensa europeia, o treinador não teria uma boa relação com Leonardo.

“Mauricio Pochettino tem dois anos de contrato com o PSG e nós estamos muito felizes”, disse o dirigente brasileiro, em entrevista ao portal “Europe ‘”.