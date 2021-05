Amazon abre mais de 70 vagas de tecnologia

A Amazon, gigante da tecnologia que atua no e-commerce, computação em nuvem, streaming e inteligência artificial, está com mais de 70 vagas abertas para sua divisão de Consumer no Brasil, área também conhecida como INTech (International Technology).

Há chances para diversas posições, dentre elas desenvolvedores de software, engenheiros de qualidade, gerente de desenvolvimento, gerente de produto, gerente de programa, gerente e especialista em marketplace e muito mais.

Os contratados terão entre suas responsabilidades o desenvolvimento de novos sistemas e funcionalidades para os clientes e parceiros de negócio da “Amazon.com.br”. De tecnologias para gerir e integrar armazéns, sistemas de transportes, cadeia logística à novas experiências que prometem facilitar o dia a dia das pessoas, os profissionais serão responsáveis por diversas frentes e terão contato com pessoas de diferentes partes do mundo.

Assim, grande parte das vagas requerem fluência na língua inglesa, embora a formação universitária ou técnica não seja uma obrigatoriedade. Isso porque, na contramão das concorrentes, a empresa avalia competências técnicas e preza pelo conhecimento em linguagens de programação e nas bases da computação, como estrutura de dados e algoritmos.

As vagas são para atuação presencial, no escritório localizado na Zona Sul de São Paulo (SP). No entanto, devido à pandemia de Covid-19, os funcionários da empresa seguem trabalhando em regime de home office por tempo indeterminado.

Como se candidatar

Os interessados devem se candidatar diretamente na página de Carreiras da empresa. Na plataforma é possível obter informações sobre requisitos e mais detalhes sobre o escopo de trabalho.

O processo de seleção será dividido em etapas, sendo a seleção e revisão dos currículos a primeira delas. Os selecionados passarão por um coding challenge, uma espécie de teste de programação que precisa ser finalizado no prazo de sete dias.

Depois disso, os aprovados serão encaminhados para uma entrevista técnica com um engenheiro, realizada virtualmente, e, por fim, para entrevistas com membros da liderança da área.