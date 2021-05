Ambev abre mais de 100 vagas para profissionais de TI

“O programa surgiu para unir grandes talentos da tecnologia e a nossa paixão pela cerveja para transformar a Ambev em uma referência mundial não só de bens de consumo, mas também do mundo da inovação”, afirma Eduardo Horai, CTO da Ambev. “Os dias das entrevistas finais serão realizados entre 11 e 12 de junho, no final de semana do Dia dos Namorados. Por isso a ideia de nomear o programa como Dia do Match”, complementa Horai.