Ambev disponibiliza 565 Oportunidades de Emprego

A Ambev nasceu, em 1999, da união entre a Brahma e Antarctica. Hoje já são mais de 100 rótulos. Presente em 19 países. No Brasil, a Ambev é detentora de 32 Cervejarias e 2 Maltarias, 30 marcas de bebida, 35 mil colaboradores e 100 Centros de Distribuição direta e 6 de Excelência.

A Ambev faz parte da Anheuser-Busch Inbev, conhecida como AB Inbev, que nasceu da união entre o espírito pioneiro da Ambev, com a qualidade belga da Interbrew e a tradição da Anheuser-Busch. São mais de duzentas marcas de bebidas. Dentre elas, a Budweiser, Stella Artois, Beck’s, Leffe, Hoegaarden, Bud Light, Skol, Brahma, Antarctica, Quilmes, Michelob Ultra, Harbin, Sedrin, Klinskoye, Sibirskaya Korona, Chernigivske, Hasseröder e Jupiler.

Vagas de Emprego na Ambev

A Ambev está com 565 novas oportunidades de emprego, e banco de talentos, para várias cidades do Brasil! São inúmeras possibilidades para quem está buscando uma empresa cheia de benefícios e que valoriza os seus funcionários, inclusive com opção de trabalho remoto. Se você está em busca de uma chance no mercado de trabalho, dentro de uma empresa de grande porte, este pode ser seu momento!