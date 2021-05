América-MG anuncia Alan Ruschel, ex-Chapecoense e Cruzeiro

Brasileiro

Sobrevivente do voo da Chapecoense acerta com clube do Brasileirão



No treinamento desta quinta, o atleta já se juntará ao elenco americano no CT Lanna Drumond

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 20 (AFI) – Alan Ruschel, campeão da Série B do Campeonato Brasileiro pela Chapecoense, acertou com o vice América-MG após uma curta passagem pelo Cruzeiro. Aos 31 anos, o sobrevivente no acidente aéreo da Chape em 2016 ficará emprestado ao Coelho até o fim de 2021.

Pela Raposa, ele atuou seis vezes e não fez gol. Para o negócio ser concretizado, o América cedeu o volante Flávio ao Cruzeiro pelo mesmo período. No Coelho, Alan Ruschel reencontrará o técnico Lisca, com quem trabalhou no Juventude.

Alan Ruschel é do América-MG. (Foto: Reprodução)

Nesta quarta-feira, Alan Ruschel passou por exames médicos e avaliações fisiológicas. No treinamento desta quinta, o atleta já se juntará ao elenco americano no CT Lanna Drumond.

Entre outros clubes, Alan Ruschel defendeu Internacional-RS, entre 2014 e 2015, onde se sagrou bicampeão gaúcho; Athletico-PR em 2015; e Goiás-GO em 2019.

Ficha do jogador

Nome completo: Alan Luciano Ruschel

Data de nascimento: 23/8/1989

Local de nascimento: Taquara (RS)

Altura: 1,76 m

Clubes: Juventude-RS (até 2013), Pelotas-RS (2010 a 2011), Luverdense-MT (2011), Internacional-RS (2014 a 2015), Athletico-PR (2015), Goiás-GO (2019), Chapecoense-SC (2013; 2016 a 2019; 2020) e Cruzeiro-MG (2021).

Principais títulos: Copa Sul-americana (2016), Campeonato Brasileiro da Série B (2020), Campeonato Catarinense (2017 e 2020), Campeonato Gaúcho (2014 e 2015) e Copa da Federação Gaúcha de Futebol (2012).