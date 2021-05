Amigo de Ariadna comenta a participação dela em ‘No Limite’: ‘Aproveitando a oportunidade para mostrar sua história’ | No Limite

Nascida no Rio de Janeiro e radicada na Itália, a carioca de 36 anos já passou por situações bastantes delicadas e chegou a se prostituir para conseguir novas oportunidades de trabalho. O assunto da prostituição, inclusive, foi um dos motivos do desentendimento com Íris Stefanelli no episódio de ontem. “Você acha que eu fui para onde, para não ser posta para fora de casa? Lá para a esquina de onde eu morava. Eu tive opção? Não tive”, disse na ocasião.