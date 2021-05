Análise do balanço: Palmeiras tem impacto relevante por conta da pandemia e dificuldade para honrar compromisso a curto prazo

O Palmeiras divulgou o balanço de 2020 com um déficit de R$ 151 milhões. A pedido do NOSSO PALESTRA, o contador Marcelo Aparecido Martins de Oliveira, da NPV Finanças, fez uma rápida análise das informações publicadas pelo clube sobre o último ano contábil do Alviverde.

Segundo Marcelo, é importante lembrar que o objetivo das demonstrações financeiras para fins gerais é fornecer informações sobre a empresa que sejam úteis para investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes e potenciais, na tomada de decisões referente à oferta de recursos à empresa, além de prestar contas à sociedade em geral. Relatórios financeiros para fins gerais não se destinam a apresentar o valor da empresa, mas fornecer informações para auxiliar os interessados a estimar seu valor.

– O comportamento dos negócios de uma empresa está estreitamente afetado pela situação macroeconômica, cultural, ambiental, setorial e perfil dos administradores. Como em 2020 tivemos a pandemia da Covid-19, houve impactos relevantes nos negócios do clube e que foram refletidos nas suas demonstrações financeiras – explica Marcelo Aparecido.

Confira abaixo algumas observações apontadas pelo profissional da NPV Finanças:

Superávit/Déficit

​

Em outras palavras seria lucro ou prejuízo. Em 2019 o clube apresentou superávit de R$1,7 milhão já em 2020 houve déficit de R$151 milhões. Essa variação negativa de R$152,7 milhões, deve-se substancialmente a redução de receitas de direitos de transmissão de R$ 44,2 milhões, arrecadação de jogos de R$ 38,3 milhões, sócio torcedor de R$23,7 milhões, aumento de despesas com baixas de atletas R$ 82,4 milhões e redução de despesas de pessoal de R$ 42,8 milhões.

Aumento do endividamento

​

O resultado do déficit acima mencionado acarretou a necessidade de aumento do endividamento, cujo comportamento foi um aumento de R$80,5 milhões, conforme abaixo demonstrado:

Passivos de Curto Prazo 2019 + Passivos de Longo Prazo 2019 = R$676,4 milhões.

Passivos de Curto Prazo 2020 + Passivos de Longo Prazo 2020 = R$756,8 milhões.

Aumento dos Passivos durante o ano de 2020 = R$80.490 milhões.

Diminuição da liquidez

​

Liquidez é a capacidade da empresa de pagar seus compromissos a curto prazo. É medida através da comparação dos Ativos Circulantes (bens e direitos que viram dinheiro ou são utilizados em 12 meses) versus os Passivos Circulantes (obrigações que são pagas nos próximos 12 meses).

Índice de liquidez corrente 2020 = Ativo Circulante / Passivo Circulante

Índice de liquidez corrente 2020 = R$103,2 milhões / R$ 359,5 milhões

Índice de liquidez corrente 2020 = 0,29 (2020)

Índice de liquidez corrente 2019 = 0,33 (2019)

Conforme acima demonstrado os índices de liquidez corrente dos anos de 2020 e 2019 são menores que 1. Para 2020 se demonstra que para cada R$1,00 de dívida o clube tem R$0,29 de dinheiro para pagar seus compromissos em 31/12/2020. Esse indicador piorou em relação a 2019 que era de R$0,33. Em ambos os anos os indicadores demonstram dificuldades do Palmeiras para honrar os compromissos de curto prazo.