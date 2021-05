André Marques fala do desejo de ser pai e da emoção de apresentar o ‘No Limite’: ‘Chorei algumas vezes’ | No Limite

Já são quase 30 anos de televisão. Em 1994, André Marques deu o start na carreira artística em Malhação e de lá pra cá não deixou uma oportunidade sequer escapar. Migrou da atuação para a função de comunicador em 2000, quando apresentou o Vídeo Show. Treze anos depois, comandou o SuperStar (2014) e o É de Casa (2015)… Se emocionou no The Voice Kids (2017) e também no The Voice + (2021), e agora está preparado para se aventurar em No Limite.

Andrezinho de Nikiti amadureceu pessoal e profissionalmente em frente às câmeras. Nessa caminhada, nem todos os seus dias foram de glória. Os de luta deixaram marcas físicas e emocionais. André enfrentou uma obesidade mórbida e consequentemente uma depressão. Ficou diabético, quase perdeu a visão e então decidiu se submeter à cirurgia bariátrica em 2013, o que ele considera um renascimento.

Perdeu mais de 70 quilos e seguiu trilhando sua trajetória como apresentador até que, ano passado, sofreu duas perdas irreparáveis: a morte de sua cadela Panceta para um câncer raro, e a do grande amigo Tom Veiga, o Louro José, do Mais Você.

Para se reconectar, buscou refúgio na Serra da Canastra, em Minas Gerais. O também DJ de música eletrônica trocou a badalação das pistas, principalmente por conta da pandemia, por uma temporada de sossego e reflexão no meio do mato. Foi quando chegou o convite do diretor Boninho para liderar a nova temporada do reality que faz primeira apresentação em maio, com a participação de 16 ex-BBBs. Um estímulo e tanto, que ele mais uma vez agarrou com unhas e dentes. Emotivo, chorou ao receber a proposta.

“Foi um ano em que eu vim de muitas notícias ruins de vida pessoal. Aí o Boninho me ligou, primeiro me dando uma bronca e eu não entendi nada (risos). Ele, sempre quando vai me dar uma notícia boa, me dá uma zoada antes. Fiquei emocionado de verdade pelo desafio. Eu já era fã do programa e adorava aquelas coisas de comer olho de cabra… Já era um telespectador e agora vou apresentar. O mundão dá voltas doidas. Amém.”

“Foi um momento de realização de sonho, de novos desafios, de sair da zona de conforto e fazer uma coisa nova. Chorei algumas vezes. Sou muito emotivo, choro para caramba e não disfarço. Não faço tipinho nem personagem. Eu sou assim.”

“Não consigo esconder emoção. Às vezes, tento controlar um bocadinho, tento dar uma segurada, mas eu falo mesmo, não tenho papas na língua, me emociono e choro. Acho que quanto mais de verdade você é, mais é feliz. Não estou falando como apresentador, é na vida mesmo. Ninguém é unanimidade, mas você poder falar e saber que é uma pessoa querida pela grande maioria sem fazer tipo, acho que é o grande barato. Então se eu tiver que falar eu falo, se tiver que chorar eu choro”, pontua.

André Marques fala da vontade de ser pai

Não que André vá participar das provas, mas, para entrar no clima e ter preparo físico para acompanhar os participantes, ele também intensificou os treinos: “Estou dando uma preparada. Voltei a treinar um bocadinho mais forte, mas vou estar lá para apresentar, para prestar atenção nas provas e conduzir o espetáculo.”

O apresentador relata que correr risco de vida por conta da doença crônica, causada pelo excesso de gordura corporal, foi sua situação no limite: “Foi quando eu cheguei no limite do peso. Fiquei diabético, passei a enxergar mal, estava com açúcar muito alto, minha saúde estava bem debilitada e resolvi me tratar. Mas, graças a Deus, hoje está tudo bem.”

“Em 2013, fiz a bariátrica e mudou muito minha vida, porque você tem que se reeducar, aprender a comer de novo, a ter novos hábitos na marra. Então mudou para melhor. No início, foi bem complicado. Bariátrica não é a cura da obesidade. Então é uma luta diária, porque se você vacilar vai engordar de novo. Precisa estar sempre vigiando a balança. Não posso passar daqui porque não tem mais o que fazer.”

André Marques fala de seu 'renascimento' após cirurgia bariátrica

Com a saúde em dia, André se sente mais disposto para fazer o que gosta: trabalhar, cozinhar, viajar, tocar e viver cercado de seus pets. “Os benefícios foram a melhora de todas as taxas. A diabetes, que era adquirida, foi embora e tenho mais qualidade de vida, posso brincar com meus dogs, tenho mais energia. O lado positivo é tão bom que o negativo é só o fato de ficar sempre ligado, não poder dar mole para não ganhar peso de novo.”

Cozinheiro de mão cheia, ele admite a batalha que é para manter a alimentação regrada: “É uma eterna briga. Amo cozinhar, mas hoje engordo mais meus amigos do que a mim, porque eles são minhas cobaias (risos). Você tem que controlar mesmo. Tem que ter prioridade: se comer besteira hoje, amanhã segura a onda. A cabeça fica sempre trabalhando. Como eu amo e cozinho direitinho, coloco as cobaias para comerem mais do que eu (risos).”

André Marques e Sofia Starling estão juntos há 2 anos

Se a vida profissional está estabilizada, da íntima André também não tem do que reclamar. Ele e a modelo e atriz Sofia Starling estão juntos desde 2019. Reservado, o apresentador explica por que prefere manter o relacionamento longe dos holofotes.

“Nunca gostei de falar muito da minha vida particular, porque acho que diz respeito a mim e à minha namorada. Sempre foi uma conduta minha de querer respeitar a pessoa que está comigo para não expor demais, acho que não acrescenta muita coisa. Não é uma proibição, só evito para poder respeitar muito mais a pessoa do que a mim mesmo.”

“De vez em quando a gente posta, fala, mas é vida particular. Acho que tem que ter um cuidado com algumas coisas.”

Com relação à paternidade, esse libriano de 41 anos não descarta a ideia de ter um filho, só não faz planos: “Tenho vontade, mas acho que tudo acontece na hora que tem que acontecer.”

“Só acho que não tem que ser pai para provar para os outros, pra sair em capa de revista, para os parentes ficarem felizes… Tem que ser uma realização do casal. Então, quando o casal decidir, acho que esse é o momento. Com certeza, um dia vou ser pai. E se eu for metade para um filho do que minha mãe sempre foi para mim, acho que vou ser um baita pai.”

André Marques com Tom Veiga e Panceta

Na conversa virtual com o Gshow para contar do novo projeto, André também fala de saudade e aí não segura as lágrimas ao relembrar as perdas precoces que sofreu do pet e do parceiro dentro e fora de cena, que foi o intérprete do Louro José:

“Tom era um dos meus melhores amigos e nesses últimos tempos a gente estava mais junto ainda. Tanto que minha ida para Canastra foi em busca de uma conexão com a natureza, e isso me fez pensar e valorizar ainda mais os amigos, o amor, o respeito, a saudade. Tempos depois uma das minhas cachorrinhas, a Panceta, pegou um câncer raríssimo e virou estrelinha bem rápido. Tentei de tudo, mas não consegui (ele pausa e chora). Acredito que era pra ser assim.”

“A ausência não dá para superar, sempre vou sentir falta. Vejo fotos dele, fotos dela. Esses dias mesmo, queria ver foto de uma carne que eu tinha mandado para ele e fiquei ouvindo os áudios, aí chorei e ri à beça das nossas besteiras. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Uma hora você tem que parar e viver a vida, tem que continuar. Mas um dia eu encontrarei, com certeza, os dois em algum lugar. As pessoas boas vão para lugares bons e os cachorros também.”

Pela crise dos 40 anos, o artista diz não ter passado, mas admite o baque que levou com a nova idade. Até aqui, André garante estar realizado na profissão e pretende seguir assim:

“Quando fiz 40 bateu um pesinho. Falei: ‘Nossa, 40 anos. Caraca’. Mas acho que idade está na cabeça, né? Depois, com o tempo vem as partes do corpo que vão reclamar, mas ainda não reclamaram. Eu sou um cara feliz.”

“Vou fazer 42, às vezes com maturidade de 60, outras de 10 e com emoção de criança. Acho que vale amadurecer com conhecimento, experiência, mas sem perder o jeito de brincar, de se divertir, falar besteira, agradar e buscar sempre entreter os outros. E isso é da pessoa e não da idade. Tomara que Papai do Céu me dê saúde para eu, enquanto estiver aqui, continuar tendo essa força.”

André Marques feliz da vida ao lado do diretor de 'No Limite' LP Simonetti

