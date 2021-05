Angélica rebate comentário de Mahmoud e fala da experiência em ‘No Limite’: ‘Eu entrei lá para ser jogadora’ | No Limite

“Eu queria entender que lição é essa. Eu acho que o Mahmoud… ele precisou sair para aprender uma lição. Quando a gente se propõe a ir para um programa, a gente tem que se doar, a gente tem que se entregar. Eu acho que faltou essa entrega dele. Ele assumiu isso, mas assim, quantos ex- Big Brothers não gostariam de estar lá?”.

Apesar dos desentendimentos que aconteceram no programa, Angélica garante estar tranquila para seguir sua vida e acompanhar os ex-companheiros no jogo. E no quesito mágoa, revela não ter mágoa de ninguém.