Antecipação do Auxílio Emergencial 2021 através do iti Itaú: Saiba como fazer

Antecipação do Auxílio Emergencial 2021 através do App iti do Itaú

O Itaú através do aplicativo iti permite que você antecipe a parcela do auxílio emergencial 2021 de forma simples e rápida.

Se você recebeu a primeira parcela do auxílio emergencial através do aplicativo Caixa Tem é possível antecipar o benefício e ter o dinheiro em mãos em até um dia hoje através do aplicativo iti do Itaú.

Facilidades para utilização do valor

Além disso, ao antecipar o auxílio emergencial através do Itaú você pode usar o cartão da conta para fazer compras, pagar assinatura online, realizar transferência para qualquer banco. Bem como, utilizar o PIX para pagamento de contas e boletos, realizar recargas no celular etc. Além disso, é possível realizar saques em qualquer caixa 24 horas.

A antecipação do auxílio emergencial através do iti é bem simples. Basta você criar um boleto no aplicativo com o valor exato do seu benefício e pagar no aplicativo da Caixa Tem.

Como antecipar o auxílio emergencial 2021 através do Itaú?

Primeiramente, abra o aplicativo iti e selecione a opção “colocar dinheiro”, digite o valor que você deseja resgatar via boleto e selecione “criar o boleto”. O próximo passo é copiar o código e pagar no aplicativo Caixa Tem. Sendo assim, em até um dia útil o Itaú informa que o dinheiro estará na sua conta.

Lembrando que a antecipação do auxílio emergencial através do Itaú é uma opção para clientes que já utilizam o aplicativo iti. Pois, é possível realizar movimentações através do aplicativo Caixa Tem.

Elegibilidade do auxílio emergencial e valor das parcelas (conforme informação oficial do site da Caixa Econômica Federal)

Confira abaixo alguns pontos principais referentes a elegibilidade do benefício do auxílio emergencial 2021.

O Auxílio Emergencial 2021 será pago independentemente de solicitação para a pessoa que, em dezembro de 2020, estava elegível para recebimento do Auxílio Emergencial ou Auxílio Emergencial Extensão.

O valor do benefício varia de acordo com a composição da família

Apenas uma pessoa, o benefício é de R$ 150,00 por mês;

Família for composta por mais de uma pessoa, o benefício é de R$ 250,00 por mês;

Se a família for chefiada por mulher sem cônjuge ou companheiro, com pelo menos uma pessoa menor de dezoito anos de idade receberá, mensalmente, R$ 375,00.

Serão disponibilizadas até quatro parcelas, desde que a família continue atendendo aos critérios de seleção do Auxílio.

Procure informações referente ao benefício nos sites oficiais do governo e nos sites dos agentes pagadores oficiais, como a Caixa Econômica federal e o Banco do Brasil.