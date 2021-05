Antecipação do Auxílio Emergencial 2021: Confira a atualização das datas dos pagamentos

Confira dados atuais referentes a antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial 2021

Foi anunciada a antecipação do Auxílio Emergencial 2021, no que diz respeito ao pagamento da segunda parcela. Por isso, o calendário foi antecipado para beneficiários nascidos entre fevereiro e dezembro. Importante ressaltar que não houve mudanças para os usuários do Bolsa Família.

Sendo assim, na data de publicação deste artigo, 16 de maio, será disponibilizado o pagamento para os nascidos em janeiro. Veja as alterações nos calendários de pagamentos. De forma que verifique a disponibilidade atual e a data anteriormente marcada para os pagamentos, de acordo com o mês de nascimento do beneficiário.

Calendário de pagamentos – Disponibilidade online

Mês de nascimento do beneficiário

janeiro: 16/5 – não houve alteração Fevereiro: receberão em 18/5 (data anterior era 19/5) Março: receberão em 19/5 (data anterior era 23/5) Abril: receberão em 20/5 (data anterior era 26/5) Maio: receberão em 21/5 (data anterior era 28/5) Junho: receberão em 22/5 (data anterior era 30/5) Julho: receberão em 23/5 (data anterior era 2/6) Agosto: receberão em 25/5 (data anterior era 6/6) Setembro: receberão em 26/5 (data anterior era 9/6) Outubro: receberão em 27/5 (data anterior era 11/6) Novembro: receberão em 28/5 (data anterior era 13/6) Dezembro: receberão em 30/5 (data anterior era 16/6)

Confira também as alterações no calendário de saque

Mês de nascimento do beneficiário

Janeiro: 31/5 (data anterior era 8/6) Fevereiro: 1/6 (data anterior era 10/6) Março: 2/6 (data anterior era 15/6) Abril: 4/6 (data anterior era 17/6) Maio: 8/6 (data anterior era 18/6) Junho: 9/6 (data anterior era 22/6) Julho: 10/6 (data anterior era 24/6) Agosto: 11/6 (data anterior era 29/6) Setembro: 14/6 (data anterior era 1/7) Outubro: 15/6 (data anterior era 2/7) Novembro: 16/6 (data anterior era 5/7) Dezembro: 17/6 (data anterior era 8/7)

Não houve alterações para beneficiários do Programa Bolsa Família.

Poupança digital da CAIXA – Aplicativo CAIXA Tem

Conforme informações oficiais do site da Caixa Econômica Federal, o pagamento do auxílio emergencial ocorre por meio da conta poupança digital da CAIXA, que pode ser movimentada pelo aplicativo CAIXA Tem.

Para o público do Bolsa Família, além de movimentar o benefício pelo aplicativo CAIXA Tem, também será possível sacar os recursos com o Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão, nos caixas eletrônicos e casas lotéricas.

Segurança do usuário

A CAIXA não envia SMS com link e só envia e-mails se o cliente autorizar. Ressaltamos os principais cuidados para a segurança dos dados dos clientes:

Não forneça senhas ou outros dados de acesso em outros sites ou aplicativos.

O cliente deve estar sempre atento a qualquer atividade e situação não usual e, principalmente, não clicar em links recebidos por SMS, WhatsApp ou redes sociais para acesso a contas, valores a receber e desbloqueio de conta ou aplicativo.

Desconfiar de informações sensacionalistas e de “oportunidades imperdíveis”.

Links suspeitos podem levar à instalação de programas espiões, que podem ficar ocultos no celular ou computador, coletando informações de navegação e dados do usuário.

Utilizar sempre navegadores e softwares de antivírus atualizados.