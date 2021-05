AO VIVO! Assista ao duelo entre PSG e Lens pelo Campeonato Francês

O LANCE! transmite, em parceria com o One Football, a partida entre PSG e Lens, pelo Campeonato Francês, neste sábado, às 12h (de Brasília). O time parisiense é o vice-líder da competição, com 72 pontos, e pode assumir a ponta da competição, dependendo do resultado do Lille na rodada. ASSISTA AO JOGO NO VÍDEO ACIMA!

+ VEJA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS

O técnico Maurcio Pochettino não terá à disposição o atacante Kylian Mbappé, que sofreu uma lesão na panturrilha direita e é dúvida também para o confronto com o Manchester City, pela Champions League.

A cada fim de semana, dois jogos do One Football serão transmitidos no LANCE!: um da Bundesliga e outro da Ligue 1. Estas e outras partidas dos dois campeonatos são transmitidas também no aplicativo do One Football para todo o Brasil.