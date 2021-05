Aos 29 anos, Neymar é vacinado contra a Covid-19: “Que felicidade”

Francês

Com direito a cara feia, Neymar é vacinado contra a Covid-19: “Que felicidade”



Com a máscara abaixada e de boné, Neymar recebeu sua dose um dia depois de comemorar o título do PSG na Copa da França

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 20 (AFI) – Aos 29 anos, Neymar foi vacinado, nesta quinta-feira, contra a Covid-19, em Paris. Ao receber a picada, ele chegou a fazer uma discreta cara feia e, depois, para as câmeras, comemorou ter sido vacinado. (VEJA O VÍDEO ABAIXO!)

“Depois de tanta espera, chegou a minha vez. Que felicidade… espero que tudo volte ao normal o mais rápido possível e que não só o meu país BRASIL mas o mundo inteiro possa estar vacinado”, postou ele em suas redes sociais.

Doeu a picada, Neymar? (Foto: Reprodução)

Com a máscara abaixada e de boné, Neymar recebeu sua dose um dia depois de comemorar o título do PSG na Copa da França. Por estar suspenso, ele ficou de fora da final. No domingo, o camisa 10 tentará ajudar o PSG na briga pelo título Francês.

O PSG vai encarar o Brest e, além da vitória, precisará d eum tropeço do Lille diante do Angers.