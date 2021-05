Aos 29 anos, Neymar é vacinado contra Covid-19 e desabafa: ‘tanta espera’; veja vídeo

O jogador do PSG, Neymar Jr, de 29 anos, compartilhou com os seguidores que se vacinou contra a Covid-19 na manhã desta quinta-feira (20). O craque, que também veste a camisa da Seleção Brasileira, desabafou ao divulgar o vídeo do momento da vacinação.

“Depois de tanta espera, chegou a minha vez. Que felicidade… espero que tudo volte ao normal o mais rápido possível e que não só o meu país BRASIL mas o mundo inteiro possa estar vacinado”, escreveu Neymar.

Alguns famosos reagiram à publicação. David Brazil salientou que o jogador “já vai chegar imunizado”. Rafael Zulu, Belo, Felipe Prior e Tom Cavalcante também parabenizaram o jogador.

Veja vídeo: