Brasileiro

Série D: Após anunciar Roger como dirigente, Inter de Limeira demite treinador



Rafael Soriano comandaria o time na Quarta Divisão, mas a diretoria optou por uma mudança na comissão

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Limeira, SP, 18 (AFI) – Após anunciar o atacante Roger como gerente de futebol, a Inter de Limeira definiu a saída do técnico Rafael Soriano, que comandaria o clube na Série D do Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada em comum acordo em reunião realizada na última segunda-feira. O futuro do treinador deve ser o Rio de Janeiro.

O profissional de 36 anos comandou a Inter de Limeira na Copa Paulista do ano passado e teve um aproveitamento ruim. Dos 18 pontos disputados com Rafael Soriano, a equipe conquistou apenas quatro. No Campeonato Paulista deste ano, Rafael Soriano fez parte da comissão técnica de Thiago Carpini.

Rafael Soriano deixou a Inter de Limeira

Em 2017, ele comandou a Desportiva Ferroviária-ES. O treinador ainda tem passagens por Espírito Santo-ES, Rio Branco VN-ES, Serra Macaense-RJ e Americano-RJ.

A expectativa é que um novo treinador seja escolhido pelo ex-atacante Roger, que, a partir de agora, será responsável pela montagem do elenco visando o Campeonato Brasileiro da Série D.

SÉRIE D

A Inter de Limeira está no Grupo A7 da Série D ao lado de Bangu-RJ, Boavista-RJ, Cianorte-PR, Madureira-RJ, Portuguesa, Santo André e São Bento. O campeonato ainda não tem data para ser iniciado.