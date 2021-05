Espanhol

Após deixar o City, Agüero é anunciado pelo Barcelona



O atacante argentino assinou contrato até o final da temporada 2022/2023

Publicado em 31/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 31 (AFI) – A semana começou com uma boa notícia para os torcedores do Barcelona-ESP. Nesta segunda-feira, o clube catalão anunciou oficialmente a contratação do atacante argentino Sergio Agüero.

Prestes a completar 33 anos, o jogador deixou o Manchester City-ING depois de dez anos e assinou com o Barcelona-ESP até o fim da temporada 2022/2023, com multa rescisória de R$ 636 milhões.

A contratação de Sergio Agüero faz aumentar a esperança da permanência de Lionel Messi, que tem contrato até junho de 2021. Os dois têm bom relacionamento, tanto que o camisa 10 é padrinho de um dos filhos do atacante.

Sergio Agüero foi revelado no Independiente-ARG e passou pelo Atlético de Madrid-ESP antes de ser contratado pelo Manchester City-ING, onde ficou de 2011 a 2021.

Em sua passagem pelos Citizens, o argentino foi campeão cinco vezes do Campeonato Inglês, além de outros títulos (uma Copa da Inglaterra, seis Copas da Liga Inglesa e três Supercopas da Inglaterra). Agüero é o maior artilheiro da história do clube, com 260 gols.