Após demonstrar interesse em Willian, time de Beckham quer Marcelo

Após demonstrar interesse em Willian, time de Beckham quer outro ex-seleção



Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 19 (AFI) – Após demonstrar interesse na contratação de Willian, do Arsenal, o Inter de Miami, time que disputa a Major League Soccer (MLS), primeira divisão dos Estados Unidos, e cujo proprietário é David Beckham, estaria interessado na contratação do lateral-esquerdo brasileiro Marcelo, do Real Madrid.

DE SAÍDA?

No clube espanhol desde 2007, onde se tornou ídolo, Marcelo tem contrato até o dia 30 de junho de 2022 com o Real Madrid, porém, o time tenta um acordo para antecipar a saída do jogador, buscando uma renovação em seu elenco, o que pode facilitar sua ida aos Estados Unidos.

Foto: Divulgação / Real Madrid

Com 33 anos, Marcelo, que fez praticamente toda sua carreira no Real Madrid, foi colocado pelo clube espanhol na lista de transferências após perder espaço na equipe, com a chegada de jovens laterais. Atualmente o terceiro lateral-esquerdo do time, o brasileiro deve estar de saída da capital espanhola.

NOVOS ARES?

A amizade entre Beckham e Marcelo também pode ser um fator que auxilie na ida do ex-jogador da seleção brasileira ao Inter de Miami. Os jogadores estiveram juntos no elenco do Real Madrid em 2007, na conquista do Campeonato Espanhol.

Beckham planeja a contratação de jogadores conhecidos no futebol mundial para fortalecer a marca e o time do Inter de Miami, que além de demonstrar interesse em Willian, conta em seu elenco com Gonzalo Higuaín, ex-atacante da Juventus.