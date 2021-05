A carioca atende o pedido e vai até a sister. As duas riem e se abraçam na sequência. “Está brigando por causa de uma besteira”, diz a paraibana. “Eu não estava brigando”, responde a influenciadora. Abraçadas, Juliette diz que está com medo, e a carioca afirma que também está. As duas disputam a preferência do público com Gilberto, no último Paredão do BBB21.