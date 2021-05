Após eliminação na A3, Bandeirante encerra suas atividades em 2021

Paulista

Após eliminação no Paulista A3, Bandeirante encerra suas atividades em 2021



No Campeonato Paulista da Série A3, o BEC terminou a sua participação na 11ª colocação, com 17 pontos ganhos

Publicado em 31/05/2021

por Agência Futebol Interior

Birigui, SP, 31 (AFI) – Apesar de grande investimentos e ótima estrutura e condições para os profissionais da comissão técnica e elenco trabalharem, o Bandeirante não conseguiu nesta temporada seu objetivo , que era o acesso para a Série A2. A diretoria fez um trabalho árduo e sério, mas o resultado não veio como era esperado.

Foto: Divulgação / Bandeirante

ATIVIDADES ENCERRADAS

Sobre o futuro do clube, o presidente Ademir Wellington de Oliveira foi mais além ao esclarecer que no segundo semestre não terá mais atividades e o foco será com um novo planejamento que será feito já visando a temporada de 2022.

“O Bandeirante vai parar agora e estruturar novamente”, disse o dirigente.



Áudio de Ademir Wellington de Oliveira, presidente do Bandeirante

Crédito: Oscar Silva