Paulista

Após eliminação no Paulistão, Mirassol deve perder peças importantes



Nove jogadores têm contratos próximos ao fim com o Leão Araraquarense

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Mirassol, SP, 17 (AFI) – Eliminado no último domingo nas semifinais do Paulistão, pelo São Paulo, o Mirassol deve sofrer uma grande reformulação para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C.

Peças importantes têm contratos com o Mirassol próximos ao fim, como o goleiro Alex Muralha, os zagueiros Carlão e Reniê, o lateral-esquerdo Moraes, o meia Cássio Gabriel e os atacantes Diego Gonçalves e Pedro Lucas.

Alex Muralha não deve seguir no Mirassol (Foto: Marcos Freitas/Mirassol)

Até mesmo jogadores com vínculos mais longos podem deixar o Mirassol. Com propostas de clubes da Série B do Brasileiro, o lateral-direito Daniel Borges, o volante Luís Oyama e o atacante Rafael Silva dificilmente seguem para a Série C.

Caso essas saídas realmente se concretizem, a diretoria do Leão Araraquarense vai atrás de reforços. Alguns jogadores, inclusive, chegaram durante o Paulistão já para a Série C, como o lateral-direito Samuel Santos e o atacante Raphael Macena.

ESTREIA

Integrante do Grupo B ao lado de Botafogo-SP, Criciúma-SC, Figueirense-SC, Ituano-SP, Novorizontino-SP, Oeste-SP, Paraná-PR e São José-RS, o Mirassol estreia no dia 6 de junho, contra o Ypiranga-RS, no Maião, pela segunda rodada.

O jogo da primeira rodada, contra o Oeste, na Arena Barueri, foi adiado para o dia 16 de junho. A data inicial era no dia 30 de maio.