Após empate no jogo de ida, CRB e CSA decidem o título Alagoano

Alagoano

ALAGOANO: Após empate sem gols no jogo de ida, CRB e CSA decidem o título neste sábado



O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha todos os Campeonatos Estaduais do Brasil online pelo PLACAR AO VIVO

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

Maceió, AL, 21 (AFI) – Vencer ou vencer. Esse é o lema de CRB e CSA que voltam a se encontrar neste sábado (22) pelo segundo jogo da decisão do Campeonato Alagoano de 2021. Depois de ficarem no empate sem gols no duelo de ida disputado no final de semana, a volta será neste sábado (22), às 16h45 (de Brasília). O Clássico das Multidões decide o estadual pela sexta vez seguida. Ou seja, desde 2016 só as duas equipes chegaram até a decisão.

TODOS OS ESTADUAIS

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha todos os Campeonatos Estaduais do Brasil online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

VEJA TODOS OS DETALHES DOS ESTADUAIS



CRB e CSA disputam o título do Campeonato Alagoano de 2021

Como não sairam do empate sem gols, quem vencer no tempo normal fica com o título. Em caso de empate, a decisão segue para os pênaltis. Ou seja, diferente do que aconteceu nas semifinais, quando as duas equipes tinham vantagens de jogar pelo empate por conta da melhor campanha. Na decisão, não há vantagem para nenhum dos lados.

O CRB busca o seu 32º título alagoano de sua história, enquanto o rival CSA tenta o 40º título estadual. Ao todo, na história do clássico das multidões de Maceió, o Galo venceu 185 partidas, o Azulão ganhou 155 vezes e foram registrados ainda 172 empates, em 512 jogos.

CAMPANHAS E COMO CHEGAM AS EQUIPES PARA DECISÃO

Para chegar até a grande decisão, o CRB terminou a primeira fase na liderança, com 16 pontos ganhos. Em oito jogos, foram cinco vitórias, um empate e duas derrotas. Já nas semifinais, o Galo passou pelo Desportivo Aliança, vencendo o jogo de ida por 1 a 0 e a volta por 2 a 1.

Para a partida, como fez um primeiro bom clássico na rodada de ida da grande final, o técnico Roberto Fernandes deve manter a escalação titular do CRB que começou jogando o jogo passado. O zagueiro Frazan sentiu um desgaste muscular nos treinos da semana, mas voltou as atividades nesta sexta-feira e não deve ser problema. No ataque há dúvida entre Calyson e Hyuri, para formar trio titular com Luidy e Lucão.

Do outro lado, o técnico Bruno Pivetti ganhou algumas boas opções para armar o CSA nesse segundo jogo da decisão. Após cumprir suspensão, o volante Gabriel Tonini deve voltar ao time titular. Com isso, o meia Gabriel deve atuar mais na armação e abrirá uma vaga para Bruno Mota. Já Rodrigo Pimpão se recuperou de uma lesão muscular mas deve começar o duelo como opção no banco de reservas.

ARBITRAGEM DA FINAL E SELETIVA PARA COPA DO BRASIL

Para esse segundo jogo da decisão que vale o título estadual, a Federação Alagoana de Futebol (FAF) designou o arbitro Denis Ribeiro Serafim (CBF/AL) para comandar a partida, auxiliado por Brígida Cirilo (FIFA/AL) e Esdras Mariano de Lima (CBF/AL).

Também neste final de semana, será disputado o primeiro jogo da Seletiva para uma vaga para a Copa do Brasil, entre o terceiro colocado CSE – que já garantiu uma vaga na Série D – e o ASA, que foi campeão da Copa de Alagoas. O jogo de ida será neste domingo (23), às 16h, no Estádio Juca Sampaio, em Palmeiras dos Índios. A volta acontece na quarta-feira (26), no Estádio Municipal de Arapiraca, também às 16h.

CONFIRA O MODO DE DISPUTA DO COMEÇO AO FIM DO ESTADUAL

A fórmula de disputa da 90ª edição do Campeonato Alagoano foi bem parecida com a dos anos anteriores. Na primeira fase, os nove clubes participantes se enfrentaram em turno único, onde cada equipe fez oito jogos e apenas os quatro primeiros melhores colocados avançaram para o mata-mata.

Semifinais, finais e disputa de terceiro lugar estão sendo disputadas em jogos de ida e volta. Na decisão, em caso de empate no placar agregado das duas partidas, o duelo será decidido nos pênaltis.