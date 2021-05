Após lesão de Rafael, Cuca indica quem deverá ficar com a vaga do jogador na sequência da tempodada; Atlético descarta ir ao mercado

O Atlético Mineiro deu uma grande passo neste sábado (1) para disputar mais uma final do Campeonato Mineiro. Jogando no estádio Independência, o Galo Doido não deu chances e venceu o Patrocinense por 3 a 0. Hyoran, Guga e Hulk anotaram os tentos que deram uma ampla vantagem para a equipe do técnico Cuca. Os dois times voltam a se encontrar no próximo final de semana. Quem vencer irá encarar América Mineiro ou Cruzeiro, que começam a decidir neste domingo que irá passar para a grande decisão.









Se dentro de campo o Atlético vem melhorando a cada rodada, nos bastidores, a comissão técnica terá que tomar uma decisão nos próximos dias. Isso porque o goleiro Rafael teve uma luxação com fratura no ombro direito e terá que passar por uma cirurgia que o afastará dos gramados por um bom período. A ideia é achar uma solução caseira.

Como já investiu muito no mercado e tem uma dívida alta a ser pago, a diretoria do Atlético tratou de evitar especulações em relação à eventual contratação de um goleiro após a grave lesão sofrida por Rafael. No ententanto, os cartola sabem que não poderão contar só com o arqueiro titular Everson. Até por isso a bola vez é Michael. O jovem de 26 anos está emprestado ao Paços de Ferreira, de Portugal, mas irá voltar a Cidade do Galo em junho caso os portugueses não exerçam o poder de compra. O profissional ganhou rodagem internacional graças a Sampoli, que não quis contar com o atleta em sua passagem pelo time mineiro.

Michael deve retornar ao Atlético Mineiro em Junho. Foto: Bruno Cantini/ Atlético Mineiro



Nesse momento, Cuca tem a sua disposição os jovens Matheus Mendes, de 22 anos, e Jean, de apenas 20. A inexperiência dos reservas faz a diretoria atleticana pensar em dar outra chance ao goleiro Michael justamente pela sua rodagem internacional. Caso a equipe do Paços Ferreira não libere o jogador e o compre em definitivo, aí sim Matheus Mendes deverá ser promovido em definitivo.

O jovem arqueiro já foi a campo em duas partidas nesta temporada: contra o Athletic, na última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro, justamente na partida em que Rafael se lesionou, e no duelo de ida das semifinais do estadual, contra o Tombense. Na vitória por 3 a 0 sobre a equipe de Tombos, ontem (1), o goleiro defendeu um pênalti em seu primeiro ato no jogo, após substituir Everson, que ao comentar a infração que ocasionou a penalidade máxima acabou sendo expulso.