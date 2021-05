Após não de Renato Gaúcho, Corinthians coloca Aguirre como opção

Paulista

Após não de Renato Gaúcho, Corinthians coloca ex-São Paulo como opção



Diego Aguirre está sem clube e ganhou força entre os diretores do Timão

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 21 (AFI) – O Corinthians segue em busca de um novo treinador para dar sequência ao trabalho para a temporada 2021. Após o ‘não’ de Renato Gaúcho, o Timão corre para definir um ‘plano B’. A opção levantada é Diego Aguirre, ex-São Paulo. Ele está sem clube desde que deixou o Al-Rayyan, do Catar.

Diego Aguirre tem 55 anos e começou no Plaza Colonia. Se destacou no Peñarol, sendo vice-campeão da Copa Libertadores da América em 2011, perdendo para o Santos. Passou também por Internacional, Atlético Mineiro e São Paulo, além do San Lorenzo.

Aguirre virou alvo do Corinthians

Aguirre ganhou força nos bastidores por gostar de um time aguerrido. Na visão da diretoria, a cara do Corinthians. No entanto, ele foi cogitado apenas após Renato Gaúcho rejeitar assumir o Timão. O treinador optou por ficar próximo da família e não botou muita fé no projeto apresentado pela equipe de Parque São Jorge. O salário seria também 40% menor do que ganhava no Grêmio.

TRABALHANDO!

A diretoria entende que precisa trabalhar apenas em um nome invés de trabalhar com inúmeras opções no mercado. A expectativa é que ocorra um primeiro contato com Diego Aguirre nas próximas horas.