Após não do CSA, Opeário-PR anuncia Rodrigo Pimpão, ex-Ponte e Vasco

Brasileiro

Após não do CSA, time da Série B anuncia atacante ex-Ponte, Vasco e Botafogo



Neste fim de semana, o atleta foi campeão alagoano com o CSA diante do CRB

Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

Ponta Grossa, PR, 22 (AFI) – Depois de idas e vindas na negociação, o Operário-PR enfim anunciou o atacante Rodrigo Pimpão, de 33 anos, como novo reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, com passagens por Vasco, Botafogo e Ponte Preta, estava atuando no CSA, que também está na segunda divisão nacional. O jogador chega com contrato definitivo.

Neste fim de semana, o atleta foi campeão alagoano com o CSA diante do CRB. No tempo regulamentar, a partida ficou empatada por 1 a 1. Na decisão por pênaltis, Rodrigo Pimpão foi determinante para a vitória ao iniciar as cobranças com gol.

Quando surgiu notícia da negociação, o dirigente Rodrigo Pastana foi categórico nas palavras ao negar tudo.

Depois, o técnico Matheus Costa, do Operário, também indicou que não havia mais possibilidade do negócio.

Com a oficialização, Rodrigo Pimpão, revelado pelo Paraná, retorna ao estado após 11 anos.

Após se destacar no Tricolor da Vila, foi comprado pelo Vasco, onde também teve boa passagem. Depois passou por Ponte Preta, América-MG, Botafogo, CSA, entre outros.