Após “novela” com o Grêmio, Borré é cobrado por Marcelo Gallardo e pode virar reserva no River Plate

Alvo do Grêmio no começo deste ano, o atacante colombiano Rafael Borré está em um momento complicado no seu time atual, o River Plate. O atleta também chegou a negociar com outros clubes brasileiros, como Palmeiras e São Paulo.









Porém, após permanecer na Argentina, viu o treinador Marcelo Gallardo desejar que repense suas últimas atuações em campo, consideradas abaixo do esperado, e volte ao bom nível de antes, como informou Tales Torraga, colunista do portal “Uol Esporte”.

O comandante argentino, inclusive, chegou a afirmar em entrevista coletiva que o camisa 19, que só marcou dois gols nas últimas oito partidas, poderá sim se tornar reserva de Federico Girotti em algumas oportunidades.

Gallardo abriu o jogo sobre o atacante – Foto: Reprodução/Twitter Oficial do River Plate.



“Girotti e Borré não podem jogar juntos todo o tempo, têm características semelhantes, os dois buscam o centro da área. Mas sim podem dividir o campo ocasionalmente. Girotti vai jogar pela Libertadores. Tem muito futuro, mas não posso dar toda a responsabilidade a ele”, disse o técnico.

Há pouco tempo, o Grêmio negociou com o atleta e chegou a oferecer um pré-contrato, mas desistiu por causa da “insegurança do clube quanto à hesitação do atleta em firmar o referido instrumento, o que proporciona uma dúvida relevante quanto ao efetivo propósito, disposição e vontade do mesmo em integrar o elenco do Grêmio”.