Após ouvir ‘vozes do além’, Camila deixa Edgar plantado no altar em ‘Ti Ti Ti’

Camila (Maria Helena Chiara) seguirá a própria intuição e abandonará Édgar (Caio Castro) no altar em ‘Ti Ti Ti’. No caminho do altar, ela se lembrará de todos os erros do playboy e perceberá que ele não é o homem da vida dela. Na porta da igreja, ela encontrará Luti (Humberto Carrão) e o obrigará a ajudá-la na fuga.

A patricinha terá uma experiência inusitada na despedida de solteira. Após se divertir com vários strippers, perceberá que aproveitou pouco da vida. . “Será que é a coisa certa? Será que a gente deve mesmo se casar?”, refletirá. “Eu acho um pecado você casar tão nova, devia aproveitar a vida, curtir…”, aconselhará Julinho (André Arteche).

Desesperada, Camilla sairá correndo. “Me tira daqui?”, pedirá a filha de Orlando (Paulo Goulart). Luti então entregará um capacete para a moça e os dois fugirão sem sequer olhar para trás.