Após perder Dani Alves, Crespo pode promover estreia de reforço no São Paulo; técnico aguarda inscrição no Estadual

O São Paulo confirmou desfalques para as próximas partidas neste início de temporada. Entre as baixas, está o experiente Dani Alves, que sofreu um estiramento na coxa direita na partida contra o Racing, pela Libertadores. Além do camisa 10, os atacantes Luciano e Eder também apresentaram problemas musculares e podem virar baixas para Hernán Crespo.









Diante da ausência do lateral-direito, o treinador argentino pode promover uma estreia no Tricolor Paulista. No confronto da próxima quarta-feira (12), contra o Rentistas, no Uruguai, está aberta a possibilidade de Orejuela realizar sua estreia pelo clube. Um dos altos investimentos do São Paulo para 2021, o colombiano ainda não entrou em campo desde que chegou, em março.

Conforme a reportagem do site Globoesporte.com, os fatores que aproximam a estreia de Orejuela são, justamente, a recuperação física e a lesão de Dani Alves. Logo que chegou ao São Paulo, o defensor gringo chegou a passar por um problema no joelho e vem aprimorando a forma física para entrar em campo.

Orejuela: se aproxima de estreia (Foto: Divulgação/São Paulo)



Após ficar de fora da lista de 26 inscritos no Campeonato Paulista por conta da lesão, o lateral deve ser relacionado para as quartas de final da competição. Os times classificados terão a oportunidades de trocar até quatro jogadores para a próxima fase do Estadual e a relação do Tricolor ainda conta, por exemplo, com Tchê Tchê, que saiu rumo ao Atlético-MG.

No final de semana, Igor Vinícius deve assumir a posição no duelo com o Mirassol. Novamente à disposição, Orejuela abre disputa pela titularidade com o jovem, abrindo a possibilidade de Dani Alves voltar a atuar no setor de meio de campo assim que retornar. O colombiano tem uma semana para provar ao departamento médico que tem condições de atuar pela Libertadores.