Após ‘rasteira’ em Mahmoud, Angélica é a segunda eliminada de No Limite: ‘não esperava’

A ex-BBB15, Angélica Ramos, foi a segunda eliminada do No Limite 5 na noite desta terça-feira (18). A participante empatou com Gleici Damasceno em número de votos e gerou uma nova votação direcionada para as duas, onde ela recebeu três votos.

No bate-papo No Limite, com Ana Clara, Angélica se mostrou surpresa com a eliminação. “Não esperava sair tão cedo. Mas eu tinha uma visão de jogo diferente, por exemplo, da Gleici. A questão da amizade, ter pessoas que você já conhecia. Isso acaba influenciando no jogo. O Kaysar ter votado em mim pode ser uma questão de influência da amiga dele.”, explicou a ex-No Limite.