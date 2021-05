Após título contra Ponte, Léo Condé revela contato do Guarani

Brasileiro

Após título contra Ponte, ténico do Novorizontino revela sondagem do Guarani



Léo Condé é o favorito para assumir o Bugre, mas a tendência é que siga no Tigre

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 21 (AFI) – O Guarani segue em busca de um treinador para guiar o clube na Série B do Campeonato Brasileiro. Após conquistar o título do Troféu do Interior com o Novorizontino, Léo Condé admitiu contato da equipe bugrina, mas deu a entender que pretende continuar o trabalho no Tigre, que disputará a Série D.

“A todos os momentos, não só nas vitórias como nas derrotas, o nosso trabalho sempre tem alguma possibilidade de mudança. Mas nesse momento, estou com a cabeça totalmente voltada aqui no Grêmio.No momento certo, não sei se vai ser daqui uma semana, daqui um mês ou daqui um ano, mas em algum momento, eu vou sair do Grêmio.Mas nesse momento, eu me encontro muito feliz à frente do clube e pretendo dar sequência no trabalho”, falou o treinador.



Léo Condé está na mira do Novorizontino

Leo Condé é um sonho antigo da diretoria do Guarani, que analisa ainda outras opções no mercado. Nomes como o de Thiago Carpini, ex-Inter de Limeira, e de Eduardo Baptista, do Mirassol, foram especulados.

“Fico feliz de ter essa sondagem e esse interesse do Guarani pelo trabalho, o reconhecimento do trabalho que a gente vem desenvolvendo não só aqui no Grêmio, como no Sampaio Corrêa também. No ano passado, a gente fez uma boa Série B. Porém, nesse momento, minha cabeça está totalmente voltada aqui para o clube. Então não cabe fazer nenhuma especulação. Não tem nada concreto. Muita gente já cravou que já tinha acertado. Não tenho nada acertado com ninguém, nem com o Guarani, nem com clube nenhum. Hoje, eu sou treinador do Grêmio Novorizontino”, concluiu Léo Condé.

SÉRIE B

O Guarani fará sua estreia na Série B no dia 28 de maio (sexta-feira), às 19h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, frente ao Vitória.