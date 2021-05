Após título, Novorizontino tenta começar Série C com ‘pé direito’

Brasileiro

Após título do Interior, Novorizontino tenta começar Série C com ‘pé direito’



Em entrevista nesta sexta-feira (28), o técnico Léo Condé falou sobre sua sequência de trabalho e a competição nacional

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Novo Horizonte, SP, 28 (AFI) – Chegou a hora do novo desafio. Nesta sexta-feira (28), jogadores e comissão técnica do Novorizontino realizaram o último trabalho antes da estreia no Campeonato Brasileiro da Série C neste sábado (29) diante do Figueirense. O treino foi realizado no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, local onde será disputada a partida. Será o primeiro duelo do Tigre na disputa por uma vaga na Série B do Brasileiro em 2022.

Na primeira fase, o Tigre estará no Grupo B e terá pela frente quatro adversários paulistas (Mirassol, Botafogo, Oeste e Ituano), além de dois catarinenses (Figueirense e Criciúma), dois gaúchos (Ypiranga e São José) e o Paraná. Avançam para a segunda fase os quatro melhores do grupo.

FOCO TOTAL

O duelo de logo mais marca o primeiro jogo do técnico Léo Condé no comando da equipe após sua renovação de contrato. O treinador falou sobre sua sequência de trabalho e a competição nacional.

“Uma satisfação muito grande. É o reconhecimento por conta de um trabalho que se iniciou de maneira bastante positiva. Está sendo um trabalho vitorioso e a pretensão é exatamente essa: dar continuidade a essa missão. Me sinto muito bem no clube, feliz com todos que me acolhem. Esperamos agora conquistar bons resultados futuramente e fazer um bom trabalho nesta Série C”, disse o professor.

Nesta sexta-feira (28), o elenco se reuniu para um trabalho técnico antes da estreia. O professor organizou a atividade em dois momentos, dividindo o elenco em dois grupos. Léo Condé comentou sobre o adversário e o que espera do confronto. Após a atividade, os jogadores deram início a concentração para a partida.

“É um adversário forte, uma equipe tradicional do futebol brasileiro, então esperamos um duelo difícil, mas esperamos valer nosso mando de campo para sairmos com um bom resultado no primeiro jogo”, destacou o treinador.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Apesar das novidades que chegaram nos últimos dias, o Novorizontino deve ter uma escalação bem parecida com a que vinha jogando no mata-mata do Troféu do Interior. Até por conta disso, a provável escalação do Tigre deve ter: Giovani; Felipe Rodrigues, Edson Silva, Bruno Aguiar e Paulinho; Barba, Léo Baiano e Anderson Rosa; Cléo Silva, Danielzinho e Guilherme Queiroz.