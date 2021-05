Após vice no Pernambucano, Sport negocia Adryelson com o Al-Wasl

Pernambucano

Após vice no Pernambucano, Sport negocia zagueiro com clube árabe



Adryelson será emprestado ao Al-Wasl até a metade de 2022, com opção de compra no final do vínculo

Publicado em 24/05/2021

por Agência Futebol Interior

Recife, PE, 24 (AFI) – O Sport ainda não anunciou oficialmente, mas o zagueiro Adryelson será emprestado para o Al-Wasl, dos Emirados Árabes, até junho do ano que vem.

As conversas entre as partes estavam bem adiantadas, mas a diretoria rubronegra aguardava o fim do Campeonato Pernambucano para bater o martelo.

No último domingo, o Leão ficou com o vice ao perder para o Náutico nos pênaltis depois de ter empatado por 1 a 1 no tempo normal, nos Aflitos.

Adryelson foi emprestado pelo Sport (Foto: Divulgação/Sport)

A NEGOCIAÇÃO

O Sport renovou contrato com Adryelson até julho de 2023 antes de emprestá-lo ao Al-Wasl, dos Emirados Árabes, e vai receber uma compensação financeira.

Além disso, está estipulado em contrato um valor caso o clube árabe queira contratar o zagueiro em definitivo. Sua chegada foi um pedido do técnico brasileiro Odair Hellmann.

Revelado nas categorias de base do próprio Sport, Adryelson tem 23 anos e está no time titular do profissional desde 2019. São 129 partidas e cinco gols.

CHICO FICA

A negociação de Adryelson atrapalha os planos de Guarani e Remo, que vinham tentando o empréstimo de Chico junto ao Sport. O zagueiro vai continuar na Ilha do Retiro. Iago Maidana, Sabino e Rafael Thyere são as outras opções.