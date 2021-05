Após vice, Roberto Fernandes não é mais técnico do CRB

Alagoano

Após vice no Estadual, Roberto Fernandes não é mais técnico de clube da Série B



Além dele, o o auxiliar Fernando Alves e o preparador Rogério Juidecce também deixam o clube

Publicado em 24/05/2021

por Agência Futebol Interior

Maceió, AL, 24 (AFI) – Roberto Fernandes não comandará o CRB na Série B do Campeonato Brasileiro. Após o vice no Campeonato Alagoano – derrota nos pênaltis para o rival CSA -, a diretoria do Galo achou melhor trocar o comando nesta segunda-feira. Além dele, o o auxiliar Fernando Alves e o preparador Rogério Juidecce também deixam o clube.

Roberto Fernandes não é mais técnico do CRB. (Foto: Divulgação)

“Fernandes esteve à frente do comando do clube desde dezembro de 2020. O CRB agradece a dedicação de Roberto Fernandes e sua comissão durante todo esse tempo de trabalho e deseja sucesso na carreira”, escreveu o clube nas redes sociais.

A atitude da diretoria do CRB vem um dia depois do presidente Mário Marroquim garantir a contratação de, ao menos, cinco reforços para a Série B do Brasileirão. O Galo, aliás, corre contra o tempo para fechar com um substituto para Fernandes.

A estreia do CRB na Série B será no próximo sábado, às 16 horas, diante do Remo no Rei Pelé, em Maceió.