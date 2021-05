Apple Watch 6 e SE ‘usados’ chegam com descontos no site da Maçã

Conseguir descontos em alguns dos aparelhos mais recentes da Apple já é uma possibilidade nos Estados Unidos. Isso porque a Maçã disponibilizou em seu site oficial unidades recondicionadas dos relógios inteligentes Apple Watch 6 e Watch SE, lançados em setembro de 2020.

Apesar de ser uma prática comum a diversas empresas espalhadas ao redor do globo, a gigante geralmente demora um pouco mais para revender itens devolvidos a ela por diversos motivos, principalmente quando se trata de lançamentos.

De todo modo, é oferecida uma redução de preço de até US$ 100 no Apple Watch Series 6 e de até US$ 50 no Apple Watch SE. “Garantimos nosso compromisso de qualidade incluindo nossa garantia limitada padrão de um ano com todos os produtos recondicionados certificados pela Apple. Você também tem a opção de obter cobertura adicional comprando produtos AppleCare”, destaca a gigante.

Descontos variados são concedidos a produtos reembalados.Fonte: Reprodução

Praticamente novo

Qualquer aquisição conta com todos os acessórios, cabos e sistemas operacionais, assim como é embalada em uma caixa nova – trazendo, também, frete grátis às regiões contempladas e oportunidade de devolução.

“Você receberá um dispositivo ‘como novo’, com peças de reposição genuínas da Apple (conforme necessário) que foram cuidadosamente limpas e inspecionadas. Os dispositivos iOS recondicionados virão com uma bateria nova e um invólucro externo”, finaliza. Confira aqui.