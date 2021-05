Aprenda a fazer um caldinho de feijão em apenas três passos

Estamos entrando na época do ano em que as temperaturas diminuem e a vontade de comer algo quentinho, que deixe tudo mais confortável, aumenta. Que tal um caldinho de feijão, então?

1. Deixe os feijões de molho por pelo menos 24 horas, trocando a água a cada 8 ou 12 horas. Então leve os grãos para uma panela com uma nova água, na proporção de 3:1 (água:feijão) junto com as folhas de louro, cominho, páprica defumada e o sal. Deixe que cozinhe, com panela semi-tampada, até os grãos ficarem bem macios, deve levar por volta de 45 min dependendo da panela e do fogão.