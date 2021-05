Aprenda como esconder fios e cabos pela casa sem prejuízos na conexão

Computadores, televisões, roteadores… Na era digital, perdemos a conta dos aparelhos tecnológicos que ficam espalhados pela casa. Todos eles podem trazer uma dor de cabeça em comum: a dificuldade de organizar e esconder os fios que ficam, muitas vezes, aparentes. Além disso, em tempos de home office e ensino remoto, outra preocupação é manter a qualidade do sinal. Por isso, o EXTRA ouviu especialistas que deram dicas para acabar com a bagunça dos fios sem perder a conexão.

Com projetos que já estão prontos, o arquiteto destaca que o uso de um painel de madeira afastado da parede é um grande aliado para esconder os fios e manter a decoração da casa. Ele acrescenta que é bom não deixar só um conduíte para passar os cabos dentro das paredes. Uma infraestrutura superdimensionada, com 2 ou 3 conduítes, pode ser uma boa quando não se sabe quantos fios serão utilizados.

— Executar um forro de gesso também é uma ótima opção nesse caso para, se necessário, passar o cabeamento sobre o forro. Ele permite uma boa flexibilidade para correr com os cabos sem ter que passar por uma quebra de parede — sugere Bruno.

Se quiser esconder o roteador, a arquiteta Cyntia Sabat diz que com a marcenaria é possível até mesmo criar uma porta de correr e colocá-lo dentro:

— Assim, o equipamento não estará exposto e os fios serão passados pela marcenaria diretamente a tomadas, mantendo o ambiente clean e seguro. Lembrando sempre que em alguns casos a porta tem de ser ripada para poder passar o sinal com melhor qualidade.

Uma outra dica legal que a arquiteta utilizou em um de seus projetos para esconder os cabos da televisão foi colocar na parede um tubo de 40 mm, ao invés de um conduíte. Com mais espaço, o tubo permite passar o cabo HDMI sem precisar cortar o conduíte, e deixa mais espaço caso haja a necessidade no futuro.

No caso da mesa de trabalho, a organizadora explica que um cesto de aramado pode ser preso com ganchos embaixo da mesa. Assim, ele acomoda os fios do computador e evita poluição visual.