Apresentador pede Guerrero no Corinthians: “Seria uma solução barata para o jejum de gols do Coringão”

Paolo Guerrero fez sucesso no Brasil vestindo a camisa do Corinthians. No clube paulista, ele foi autor do gol na final do Mundial contra o Chelsea e ganhou o carinho de toda a torcida corinthiana. No entanto, após sair pelas portas dos fundos do Parque São Jorge, ele se tornou uma ‘persona non grata’ no Timão. Quando estava negociando a renovação, ele disse que só jogaria no Alvinegro no futebol brasileiro, mas foi para o Flamengo.









Desde então, Paolo acumula mais polêmica fora de campo do que qualquer outra coisa. No Rubro-Negro, ele oscilou demais, se machucou, deu mais atenção para a seleção do Peru do que qualquer outra coisa e também não é bem visto por boa parte da torcida flamenguista. No Internacional, o medalhão até começou muito bem, sendo artilheiro da equipe.

Só que teve a contusão mais séria de sua carreira e retornou nos últimos meses. Mas, ao que parece, o centroavante não estaria feliz no Inter e seu empresário pede uma rescisão contratual. O apresentador do programa “Terceiro Tempo”, Milton Neves, da TV Bandeirantes, publicou em seu blog no UOL Esporte que o Corinthians deveria recontratá-lo e apontou alguns motivos.

“(…) Portanto, corintianos, engulam o orgulho de uma vez por todas. E implorem para que a diretoria voe para Porto Alegre para acertar com Guerrero. Seria uma solução barata para o jejum de gols do Coringão. Além de se tratar de um atleta que conhece o clube como ninguém (…)”, disse o comunicador.

Vale ressaltar que não existe nenhuma conversa do Timão com Guerrero e, talvez, nem deva existir. O atleta recebe cerca de R$ 800 mil e os valores estão completamente fora da realidade do clube paulista nesse momento.