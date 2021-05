Aragua (VEN) 2 x 6 Grêmio – Com reservas, Imortal goleia e avança

Sul-Americana

Aragua (VEN) 2 x 6 Grêmio – Com reservas, Imortal goleia e se classifica



O time gaúcho entrou em campo precisando de um simples empate para confirmar a vaga na próxima fase

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Caracas, VEN, 20 (AFI) – Focado na final do Campeonato Gaúcho diante do Internacional, o Grêmio enfrentou o Aragua (VEN) com reservas na noite desta quinta-feira e venceu por 6 a 2, no estádio Olímpico, em Caracas, na Venezuela, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O time gaúcho entrou em campo precisando de um simples empate para confirmar a vaga na próxima fase do campeonato. Contudo, mesmo sem os titulares se impôs como visitante e construiu o resultado positivo ainda no primeiro tempo com gols de Léo Chú e Ricardinho, que selaram a classificação.

VEJA OS GOLS E MELHORES MOMENTOS

LIDERANÇA COM 100%

A vitória manteve o Grêmio na liderança do Grupo H, agora com 15 pontos. São cinco vitórias em cinco jogos e a melhor campanha da fase de grupos entre os 32 times em disputa. Já o Aragua (VEN) segue sem pontuar e na última colocação da chave. Ao contrário dos gaúchos, são cinco derrotas em cinco jogos disputados.

Pela última rodada da fase de grupos, o Grêmio voltará a campo na quinta-feira para enfrentar o La Equidad (COL) às 21h30, na Colômbia. Enquanto o Aragua (VEN), no mesmo dia e horário visitará o Lanús (ARG) na Argentina.

Antes disso, porém, o Grêmio enfrentará o Internacional no domingo, às 16 horas, na Arena, pela final do Gauchão. No confronto de ida, o Grêmio venceu por 2 a 1 no Beira-Rio e agora jogará por um empate pelo título Estadual.

Grêmio goleou sem dificuldades e garantiu vaga na próxima fase

RITMO DE TREINO

Com bola rolando, o Grêmio dominou as ações durante todo o primeiro tempo e abriu o placar logo aos 19 minutos. Léo Chú finalizou sem força e contou com falha incrível do goleiro para comemorar o gol. Depois, aos 30 minutos foi a vez de Ricardinho recebeu cruzamento e cabecear para ampliar a vantagem do time brasileiro na Venezuela.

No segundo tempo, o Aragua (VEN) descontou logo aos dois minutos em bonita finalização de Stephens em que o goleiro Gabriel Chapecó não conseguiu fazer a defesa. Mas logo depois, aos sete, Darlan fez o terceiro e recolocou o Grêmio em boa vantagem no placar.

Após o terceiro gol, o Grêmio passou a administrar o resultado e soube se defender para evitar qualquer risco de o Aragua (VEN) tentar reagir em campo. E no contra-ataque o time gaúcho selou a vitória. Aos 23, após jogada entre Léo Chú e Jean Pyerre, a bola sobrou limpa para Pepê fazer o quarto gol brasileiro.

GOLS NO FINAL

Antes do apito final, aos 43, Paulo Miranda saiu jogando errado e entregou a bola nos pés de Duche, que apenas cruzo para Juan Garcia fazer o segundo do Aragua (VEN).

Só que três minutos depois, aos 46, o jovem Elias passou a dar um show a parte pelo Grêmio. Primeiro ele fez o quinto em jogada de velocidade e que acabou numa conclusão fulminante; e depois aos 47 ele fez o sexto após cruzamento em que a conclusão acabou saindo num carrinho.